Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
Благодаря этой победе нур-султанская команда смогла выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Кроме того борьбу за Кубок Гагарина продолжит екатеринбургский «Автомобилист», который также получил путёвку в плей-офф после победы «Барыса».
Таким образом, стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции: казанский «Ак Барс», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», нижегородское «Торпедо», челябинский «Трактор», нур-султанский «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист».
«Барыс» отыгрался с 0:2 в матче с «Сибирью» и прервал серию из трёх поражений
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