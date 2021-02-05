Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Благодаря этой победе нур-султанская команда смогла выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Кроме того борьбу за Кубок Гагарина продолжит екатеринбургский «Автомобилист», который также получил путёвку в плей-офф после победы «Барыса».

Таким образом, стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции: казанский «Ак Барс», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», нижегородское «Торпедо», челябинский «Трактор», нур-султанский «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист».