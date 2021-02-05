Старший сын Максима Соколова, зарезавший свою мать, отправлен в психиатрическую больницу

Максим Соколов — младший, старший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова, был отправлен в психиатрическую клинику, сообщает «Новый Омск».



В июне 2019 года в коттедже поселка Новая Романовка была убита 45-летняя супруга бывшего вратаря СКА Ирина.



Выяснилось, что её убил сын Максим, затем напавший на младшего брата Арсения, которому удалось вырваться и выбежать из дома.



В результате было возбужденное уголовное дело по статье «Убийство». Экспертизы показали, что юноша находился в невменяемом состоянии и не осознавал, что делал, а ножевые ранения, после которых он оказался в больнице, нанёс себе сам.



Вместо тюремного срока следствие запросило для него принудительное лечение.



По информации издания, минувшим летом в отношении 18-летнего Максима вынесли постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Поскольку судебный акт не был обжалован, он вступил в законную силу. Молодой человек был помещён в психиатрическую больницу на неопределённый срок.

«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Максима Соколова Тот случай, когда жизнь уже не будет прежней.