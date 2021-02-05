Заварухин: отправим молодых в МХЛ, чтобы они помогли «Снайперам» в борьбе за плей-офф

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче с «Барысом» (2:3).



«Ребята сегодня здорово выстояли в формате «три на пять» — это дало импульс. В третьем периоде индивидуальные ошибки в обороне плюс мастерство соперника решили исход матча. Хотя ничего не предвещало этого — была равная игра и по броскам, и по статистике.



Будем ли активно наигрывать молодёжь в оставшихся матчах? У нас в МХЛ «Сибирские Снайперы» борются за плей-офф, мы отправим некоторых ребят из «Сибири», чтобы они помогли им.



В какой момент «Сибирь» потеряла реальные шансы на плей-офф? Тут всё вместе — одного момента нет. Нужно всё просмотреть, проанализировать и понять, где есть проблемы.



Оправдался ли эксперимент с чередованием капитанской нашивки? Ещё рано говорить. Мы хотим проверить лидерские качества ребят, чтобы они росли в этом плане и тянули за собой команду», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Барыс» отыгрался с 0:2 в матче с «Сибирью» и прервал серию из трёх поражений