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«Сан-Хосе» вызвал Максима Летунова из АХЛ

«Сан-Хосе» вызвал Максима Летунова из АХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Команда Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» вызвала из АХЛ нападающего Максима Летунова, сообщается на официальном сайте клуба.

В прошлом сезоне 24-летний Летунов сыграл три матча за «Шаркс» в НХЛ, забросив свою первую шайбу в лиге. Большую часть минувшего сезона он провёл в АХЛ, где набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах.

В середине января Летунов был отстранён от тренировок из-за протокола по коронавирусу.

Сообщается, что до конца сезона НХЛ будет делиться именами игроков, которые недоступны клубу для тренировок, выездов или участия в играх из-за протоколов COVID-19. Такие меры связаны с протоколом COVID-19 и могут быть результатом ряда факторов, включая первоначальный положительный тест, который остаётся неподтверждённым до тех пор, пока подтверждающее тестирование не будет завершено, обязательная изоляция лиц с симптомами заболевания, обязательный карантин из-за близкого контакта с высоким риском, изоляция на основе подтверждённого положительного результата, а также по другим причинам, изложенным в протоколе.

Летунов отстранён от тренировок с «Сан-Хосе» из-за протокола COVID-19
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