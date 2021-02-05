«Сан-Хосе» вызвал Максима Летунова из АХЛ

Команда Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» вызвала из АХЛ нападающего Максима Летунова, сообщается на официальном сайте клуба.



В прошлом сезоне 24-летний Летунов сыграл три матча за «Шаркс» в НХЛ, забросив свою первую шайбу в лиге. Большую часть минувшего сезона он провёл в АХЛ, где набрал 40 (12+28) очков в 50 матчах.



В середине января Летунов был отстранён от тренировок из-за протокола по коронавирусу.

Сообщается, что до конца сезона НХЛ будет делиться именами игроков, которые недоступны клубу для тренировок, выездов или участия в играх из-за протоколов COVID-19. Такие меры связаны с протоколом COVID-19 и могут быть результатом ряда факторов, включая первоначальный положительный тест, который остаётся неподтверждённым до тех пор, пока подтверждающее тестирование не будет завершено, обязательная изоляция лиц с симптомами заболевания, обязательный карантин из-за близкого контакта с высоким риском, изоляция на основе подтверждённого положительного результата, а также по другим причинам, изложенным в протоколе.