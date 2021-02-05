Дубль Жукенова помог «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 3:1, 0:1) в пользу подопечных Билла Питерса.

На 10-й минуте Георгий Белоусов вывел хозяев вперёд. На 27-й минуте Дмитрий Жукенов увеличил преимущество «Автомобилиста». В середине второго периода с разницей в 40 секунд «Нефтехимик» дважды забросил, сравняв счёт. Сначала забил Ильдар Шиксатдаров, а после — Линус Юханссон. Однако в течение следующих трёх минут «Автомобилист» усилиями Жукенова и Брукса Мэйсека вновь восстановил разницу в счёте. В начале третьего периода Марат Хайруллин отыграл одну шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 7 февраля встретится в Омске с местным «Авангардом», а «Нефтехимик» 16 февраля в Хабаровске — с «Амуром».