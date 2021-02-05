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Дубль Жукенова помог «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик»

Дубль Жукенова помог «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 3:1, 0:1) в пользу подопечных Билла Питерса.

На 10-й минуте Георгий Белоусов вывел хозяев вперёд. На 27-й минуте Дмитрий Жукенов увеличил преимущество «Автомобилиста». В середине второго периода с разницей в 40 секунд «Нефтехимик» дважды забросил, сравняв счёт. Сначала забил Ильдар Шиксатдаров, а после — Линус Юханссон. Однако в течение следующих трёх минут «Автомобилист» усилиями Жукенова и Брукса Мэйсека вновь восстановил разницу в счёте. В начале третьего периода Марат Хайруллин отыграл одну шайбу.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Белоусов (Хольцер, Арзамасцев) – 09:56' (5x5)   2:0 Жукенов (Секстон, Бочаров) – 26:01' (5x5)   2:1 Шиксатдаров – 29:59' (5x5)   2:2 Юханссон (Пузанов) – 30:39' (5x5)   3:2 Жукенов (Секстон, Дженовей) – 32:30' (5x5)   4:2 Мэйсек (Холланд, Дженовей) – 33:52' (5x4)   4:3 Хайруллин (Энлунд, Волгин) – 45:50' (5x4)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 7 февраля встретится в Омске с местным «Авангардом», а «Нефтехимик» 16 февраля в Хабаровске — с «Амуром».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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