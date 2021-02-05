Дубль Жукенова помог «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 3:1, 0:1) в пользу подопечных Билла Питерса.
На 10-й минуте Георгий Белоусов вывел хозяев вперёд. На 27-й минуте Дмитрий Жукенов увеличил преимущество «Автомобилиста». В середине второго периода с разницей в 40 секунд «Нефтехимик» дважды забросил, сравняв счёт. Сначала забил Ильдар Шиксатдаров, а после — Линус Юханссон. Однако в течение следующих трёх минут «Автомобилист» усилиями Жукенова и Брукса Мэйсека вновь восстановил разницу в счёте. В начале третьего периода Марат Хайруллин отыграл одну шайбу.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 7 февраля встретится в Омске с местным «Авангардом», а «Нефтехимик» 16 февраля в Хабаровске — с «Амуром».
- 5 февраля 2021
-
19:37
-
19:21
-
19:20
-
18:35
-
18:27
-
18:24
-
18:02
-
17:58
-
17:43
-
17:37
-
16:55
-
16:30
-
15:45
-
15:10
-
14:42
-
14:15
-
13:45
-
13:08
-
12:54
-
12:26
-
12:00
-
11:37
-
11:11
-
11:03
-
10:45
-
10:17
-
10:00
-
09:36
-
09:22
-
09:07
-
08:45
-
08:11
-
08:00
-
07:49
-
07:41