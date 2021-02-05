Стало известно расписание матчей группового этапа ЧМ-2021 по хоккею в Латвии

Международная федерация хоккея опубликовала на своём официальном сайте расписание матчей чемпионата мира 2021 года по хоккею в Риге.
В пятницу, 21 мая, в 20:15 по местному времени на «Арене Рига» Латвия начнёт турнир с матча со сборной Канады. Ранее в этот день Германия сыграет с Италией в той же группе.
В группе А стартовым будет матч между сборными России и Чехии в Олимпийском спортивном центре. В вечерней встрече сыграют Беларусь и Словакия.
В первый день чемпионата мира примут участие 8 команд из 16. Другие команды группы А — это Швеция, Швейцария, Дания и Великобритания — сыграют на следующий день, в субботу, 22 мая. В группу B входят действующий чемпион Финляндия, а также США, Норвегия и Казахстан.
С расписанием чемпионата можно ознакомиться здесь.
Чемпионат мира — 2021по хоккею с шайбой будет проходить в обычном формате, с 56 матчами предварительного раунда, за которыми последуют четвертьфиналы, полуфиналы и матчи за медали.
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