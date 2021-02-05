И. Воробьёв — о встрече с «Ак Барсом»: матч накала плей-офф

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с казанским «Ак Барсом» (3:0).



«Что и ожидалось: матч накала плей-офф, много удалений, борьбы, стычек. Мы здорово отработали меньшинство. Вася — молодец, команда — тоже.



Сегодня игроки много вступались за партнёров? Мы готовились к этой встрече, знали, как играет «Ак Барс». Молодцы ребята», — приводит слова Воробьёва пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва. Шат-аут оформил Василий Кошечкин.