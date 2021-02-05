19-летний форвард «Витязя» Бардаков забил в пятом матче подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» принимает минское «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Витязь» в Подольске.

На 24-й минуте матча нападающий «Витязя» Захар Бардаков получил шайбу на своей синей линии, отдал её на защитника Юрия Паутова и побежал в чужую зону. Игрок обороны сделал передачу обратно на Бардакова к чужой синей линии. Форвард подхватил шайбу, обыграл защитника минчан и, поставив корпус, с неудобной руки бросил точно в «домик» Доминику Фурху.

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Таким образом, 19-летний Бардаков забивает уже в пятом матче подряд. Ранее он забрасывал в ворота СКА (1:3), «Барыса» (4:5 ОТ), «Куньлуня» (3:0) и «Торпедо» (3:6).