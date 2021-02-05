Дубль Петунина помог «Северстали» обыграть «Спартак» и оторваться от него уже на 6 очков

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Андрея Разина.
На 16-й минуте Егор Морозов вывел хозяев вперёд. На 29-й минуте Даниил Вовченко увеличил преимущество череповчан. Через пять минут Александр Петунин довёл счёт до крупного. На 42-й минуте Яков Рылов отыграл одну шайбу. В середине периода Лукаш Радил сократил отставание до минимума. На 56-й минуте Петунин оформил дубль. На 59-й минуте Владислав Кодола установил итоговый результат матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 7 февраля встретится в Череповце с московским «Динамо», а «Спартак» 18 февраля — в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо».
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