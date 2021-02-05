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Дубль Петунина помог «Северстали» обыграть «Спартак» и оторваться от него уже на 6 очков

Дубль Петунина помог «Северстали» обыграть «Спартак» и оторваться от него уже на 6 очков
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Андрея Разина.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 февраля 2021, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Морозов (Абдул, Берглунд) – 15:44' (5x5)   2:0 Вовченко (Кодола, Гераськин) – 28:36' (5x4)   3:0 Петунин (Няттинен, Кодола) – 32:52' (5x4)   3:1 Рылов (Вишневский, Никонцев) – 41:29' (5x4)   3:2 Радил (Широков) – 47:31' (5x5)   4:2 Петунин (Вихарев, Кодола) – 55:44' (5x5)   5:2 Кодола (Петунин, Вовченко) – 59:37' (en)

На 16-й минуте Егор Морозов вывел хозяев вперёд. На 29-й минуте Даниил Вовченко увеличил преимущество череповчан. Через пять минут Александр Петунин довёл счёт до крупного. На 42-й минуте Яков Рылов отыграл одну шайбу. В середине периода Лукаш Радил сократил отставание до минимума. На 56-й минуте Петунин оформил дубль. На 59-й минуте Владислав Кодола установил итоговый результат матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 7 февраля встретится в Череповце с московским «Динамо», а «Спартак» 18 февраля — в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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