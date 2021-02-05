Мичков стал лучшим бомбардиром МХЛ среди игроков до 17 лет, обойдя Кучерова

Сегодня, 5 февраля, нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков стал самым результативным игроком в возрасте до 17 лет в истории Молодёжной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба МХЛ.
На 60-й минуте матча регулярного чемпионата с «Крыльями Советов» 16-летний игрок забросил свою 30-ю шайбу в сезоне.
Предыдущий рекорд, принадлежавший экс-форварду «Красной Армии» Никите Кучерову, продержался 11 лет. В сезоне-2009/2010 будущий нападающий сборной России забросил 29 шайб в возрасте 16 лет.
В топ-5 бомбардиров МХЛ среди игроков до 17 лет находятся также Рихард Бухартс (20 шайб), Сергей Толчинский (19) и Кирилл Капризов (18).
Без учёта прошедшего матча «СКА-1946» осталось провести 13 встреч в регулярном чемпионате. На данный момент «армейцы» занимают третье место в Западной конференции, находясь в зоне плей-офф.
17 лет Мичкову исполнится 9 декабря 2021 года.
- 5 февраля 2021
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