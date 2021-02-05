Тарасов — о матче с «Торпедо»: обидное поражение, опять буллиты — и опустошение

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов подвёл итоги матча с «Торпедо» (2:3 Б).



«Сразу же забили гол, но при этом концентрации не хватало. Много давали сопернику убегать в контратаки, хотя нас предупреждали об этом — и два в один, и три в один, и один в ноль. Игра была открытая. Обидное поражение, опять буллиты — и опустошение.



Открытая игра — это установка тренера? Наоборот, тренеры говорили, чтобы играли строго, как в предыдущих матчах, но, видать, не достучались до нас. Много очень позволяли сопернику. Ванька Бочаров — молодец, что держал нас в игре. Не выполнили установку.



Как объяснить результативность на стартах периодов? Вышли, попытались сразу выйти вперед — и сразу забили. Так же и в третьем периоде, когда нам надо было отыгрываться. Проиграли — и из-за этого нет положительных эмоций.



Это поражение по буллитам настолько горькое? До этого где-то и везение было на нашей стороне, и дома много играли. Хотели зацепиться за этот матч, потому что понимали, что соперник играет в очень открытый хоккей. Не получилось. В целом в раздевалке никто игрой не доволен.



Опустошение только из-за результата или матчем тоже недоволен? Всегда, когда проигрываешь, так. Если бы в атаку играли лучше, было бы больше позитива», — приводит слова Тарасова официальная страница команды в «Телеграме».

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