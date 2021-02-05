Разин — о вызове на бой Людучина: Рома пусть сначала живот свой уберёт, а потом вызывает
Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин после матча с московским «Спартаком» прокомментировал вызов на бой со стороны бывшего нападающего клубов КХЛ Романа Людучина. Хоккеист предложил ему сразиться по правилам ММА, утверждая, что тренер несправедливо обходился с игроками своих команд.
«Рома пусть сначала живот свой уберёт, а потом вызывает. Он звонил мне на предсезонке, умолял взять на просмотр, называл лучшим тренером», — сказал Разин на пресс-конференции.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Андрея Разина.
«От лица всех, кого Разин гнобил». Людучин вызвал на бой главного тренера «Северстали»
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