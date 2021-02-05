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Питерс: у «Автомобилиста» есть возможность менять состав. Нужно поднимать «физику»

Питерс: у «Автомобилиста» есть возможность менять состав. Нужно поднимать «физику»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (4:3).

«Мы проделали хорошую работу, особенно во втором периоде. Команда выглядела лучше, чем в первом. Впереди перерыв на Евротур. Думаем о том, как будем работать в это время. Главное, показали неплохую игру и выиграли. Когда на соперника нет давления, он может играть в свой хоккей, на высоких скоростях. Такие соперники опасны.

Жукенов останется в команде до конца сезона. Я им доволен, тем более он играет на проблемной для нас позиции. У нас есть возможность менять состав, будем смотреть на состояние игроков с учётом предстоящего плей-офф. Нужно поднимать «физику», — приводит слова Питерса пресс-служба КХЛ.

Дубль Жукенова помог «Автомобилисту» обыграть «Нефтехимик»
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