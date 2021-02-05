Знарок прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» — прямым конкурентом за плей-офф

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал проигрыш в матче с череповецкой «Северсталью» (2:5).



«Неправильно сыграли в меньшинстве, хотя разбирали на видео, как играет соперник. Но, к сожалению, наш игрок сыграл неправильно.



Как будем использовать паузу? Подтянем «физику», будем работать над меньшинством и большинством.



Последний матч с „Витязем“ будет битвой? Не стоит затягивать до этого, у нас есть время всё исправить», — приводит слова Знарка пресс-служба красно-белых.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Андрея Разина.