Знарок прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» — прямым конкурентом за плей-офф
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал проигрыш в матче с череповецкой «Северсталью» (2:5).
«Неправильно сыграли в меньшинстве, хотя разбирали на видео, как играет соперник. Но, к сожалению, наш игрок сыграл неправильно.
Как будем использовать паузу? Подтянем «физику», будем работать над меньшинством и большинством.
Последний матч с „Витязем“ будет битвой? Не стоит затягивать до этого, у нас есть время всё исправить», — приводит слова Знарка пресс-служба красно-белых.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) в пользу подопечных Андрея Разина.
Дубль Петунина помог «Северстали» обыграть «Спартак» и оторваться от него уже на 6 очков
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