Бардаков: если «Витязь» будет биться «от ножа», то сможет попасть в плей-офф

Нападающий «Витязя» Захар Бардаков подвёл итоги матча с минским «Динамо» (3:1).



«Вышли сегодня и понимали, что встреча очень важная и нам нужны были два очка. Играли в свою игру с первого периода. Да, где-то там в первом отрезке матча не очень получилось, во втором забили свои голы, пропустили не очень удачно в концовке, но дотерпели в третьем и выиграли этот матч. В целом вся встреча шла под нашим контролем.



Какой из моих сегодняшних голов интереснее, сложнее и важнее? Мне кажется, важнее третий гол. Он снял все вопросы. Первый гол не такой — там Юра Паутов отдал, я просто бежал в центр, бросил с неудобной и хорошо попал. Но первый гол тоже был важен.



За счёт чего пять матчей подряд удаётся забивать? Хороший вопрос (смеётся), не знаю. Парни говорят, что клюшка забивная, но я уже две сломал на протяжении этой забивной серии, поэтому просто играю в свою игру. До этого не мог забить очень много матчей. Возможно, сейчас это выходит лучше, и забрасываю каждый матч.



За счёт чего «Витязь» может выйти в плей-офф? Мне кажется, за счёт командной игры и хорошей работы на льду. Если мы будем играть все шестьдесят минут, выходить и биться «от ножа», то можем взять максимум из этой серии. Сейчас будет небольшая пауза, мы отдохнём, подготовимся и с новыми силами пойдём в бой», — приводит слова Бардакова «Белорусский хоккей».

«Витязь» обыграл минское «Динамо» и обошёл «Спартак», у Бардакова — дубль