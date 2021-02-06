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Шайба Наместникова не спасла «Детройт» от восьмого поражения подряд

Шайба Наместникова не спасла «Детройт» от восьмого поражения подряд
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Марун и Баркли Гудроу (2). Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 27 сейвов из 28 бросков по воротам. Защитник Михаил Сергачёв за 20.42 на площадке заработал показатель полезности «+1».

Единственный гол в составе «Детройта» забил форвард Владислав Наместников. Показатель полезности нападающего за 17.25 на льду составил «+1».

Это поражение стало для «Детройта» восьмым подряд, для «Тампы» это четвёртая подряд победа в сезоне. Следующий матч «Тампа» проведёт 9 и 10 февраля на выезде с «Нэшвилл Предаторз», а «Детройт» 7 и 10 февраля сыграет на выезде с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2021, суббота. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Наместников (Задина, Меррилл) – 10:00' (5x5)   1:1 Марун – 13:56' (5x5)   2:1 Гудроу (Рутта, Пойнт) – 37:29' (5x5)   3:1 Гудроу (Коулман, Макдона) – 59:32' (en)
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