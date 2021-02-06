Шайба Наместникова не спасла «Детройт» от восьмого поражения подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Марун и Баркли Гудроу (2). Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский совершил 27 сейвов из 28 бросков по воротам. Защитник Михаил Сергачёв за 20.42 на площадке заработал показатель полезности «+1».
Единственный гол в составе «Детройта» забил форвард Владислав Наместников. Показатель полезности нападающего за 17.25 на льду составил «+1».
Это поражение стало для «Детройта» восьмым подряд, для «Тампы» это четвёртая подряд победа в сезоне. Следующий матч «Тампа» проведёт 9 и 10 февраля на выезде с «Нэшвилл Предаторз», а «Детройт» 7 и 10 февраля сыграет на выезде с «Флоридой Пантерз».
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