Мичков: у меня одна цель — выиграть со «СКА-1946» Кубок Харламова

Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков прокомментировал достижение, установленное во встрече с «Крыльями Советов» (1:2 Б). Он покорил отметку 30 голов в МХЛ и стал самым результативным игроком в возрасте до 17 лет в истории лиги.

«Не думал о рекорде, когда выходил на лёд: сегодня вышел с теми же чувствами, что и в предыдущих матчах. Круто, что получилось побить рекорд МХЛ, но важнее, что этот гол помог нам набрать очки. Хочу сказать огромное спасибо партнёрам, которые помогли мне достичь такого результата, и всем, кто болел и поддерживал нас. Вся команда сегодня играла друг за друга.

Есть желание забрасывать в каждом матче, хочется постоянно результативными действиями помогать команде побеждать, но во втором матче с «Ригой» не получилось забросить. Но перевернул страницу и на этот матч вышел, как с чистого листа. От матча к матчу стараюсь прогрессировать и играть лучше с каждой сменой. К сожалению, в жизни не всегда всё идёт как по маслу.

После матча меня поздравил главный тренер, но у меня особой радости не было — сегодня проиграли, а командные интересы важнее всего.

Слежу за всеми игроками, которые выступают в НХЛ, особенно за россиянами. Кучеров? Он поставил не один рекорд на взрослом уровне. Потрясающий хоккеист, с отличным броском, здорово видит площадку, у него голевое чутье и отличное катание, есть чему поучиться у этого игрока, что-то из его арсенала взять на заметку. Симпатизирую Сидни Кросби, нравится, как он играет, как катается. Не знаю, похож я на него или нет, судить экспертам и тренерам.

Есть ли цель стать лучшим снайпером сезона? Личные цели уходят на второй план, но, если твои действия приносят результат команде, вдвойне приятно. Что касается целей, то она у меня одна — выиграть со «СКА-1946» Кубок Харламова, работаем все вместе для её достижения», — приводит слова Мичкова пресс-служба МХЛ.