Читатели «Чемпионата»: Шипачёв, Кадейкин и Да Коста — главные НСА предстоящего межсезонья
«Чемпионат» предложил читателям принять участие в опросе «Кто будет главным свободным агентом предстоящего межсезонья в КХЛ?».
50% участников голосования проголосовали за Вадима Шипачёва, который выступает за московское «Динамо». 10% голосов набрал форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин. Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста набрал 8% голосов, Крис Уайдман из нижегородского «Торпедо» — 6%.
В голосовании приняло участие более 2,2 тыс. человек.
В списке представлены хоккеисты, чьи соглашения с клубами истекают в конце этого сезона. Напоминаем, статус НСА получают все хоккеисты без действующих контрактов, чей возраст больше 29 лет, либо 28-летние хоккеисты, сыгравшие в КХЛ более 250 матчей.
Кто будет главным свободным агентом предстоящего межсезонья в КХЛ?
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