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Ещё один россиянин попал в список отстранённых от игр НХЛ по протоколу COVID-19

Ещё один россиянин попал в список отстранённых от игр НХЛ по протоколу COVID-19
Хоккей / НХЛ 0

Российский защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Дмитрий Куликов внесён клубом в список отстранённых от матчей согласно протоколу COVID-19, сообщает TSN.

В составе «Нью-Джерси» отстранено уже 16 игроков, включая россиянина Никиту Гусева и белорусского нападающего Егора Шаранговича. Два российских игрока «Вашингтон Кэпиталз» — вратарь Илья Самсонов и нападающий Евгений Кузнецов — продолжают пребывать в списке с 21 января.

Отметим, что игроки, фигурирующие в списке протокола НХЛ по COVID-19, могут быть внесены туда по ряду причин: неподтверждённый положительный тест, подтверждённый случай COVID-19, изоляция при появлении симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.

НХЛ объявила о переносе матчей «Дэвилз» из-за протокола коронавируса
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