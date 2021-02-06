Никита Щербак забросил шайбу в дебютном матче за «Техас»

Нападающий «Техас Старз» Никита Щербак забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Айова Уайлд» (8:4). Таким образом, российский хоккеист сумел набрать очки в своей первой игре за американский клуб.
В прошлом сезоне нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге. Щербак начинал сезон-2019/2020 в омском «Авангарде», а в ходе регулярного чемпионата перешёл в челябинский «Трактор». В КХЛ провёл 31 матч и набрал 11 (3+8) очков.
Форвард провёл два года в системе «Монреаль Канадиенс», откуда с драфта отказов его забрал «Лос-Анджелес». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/2019 в восьми встречах забросил одну шайбу при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. Щербак проводил на площадке около 10 минут за матч.
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