Василевский вышел на 2-е место в НХЛ по активной победной серии в матчах с одной командой

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский десятый раз кряду одержал победу в матче с «Детройтом», благодаря чему вышел на второе место в НХЛ по активной победной серии в матчах с одним клубом. Андрей повторил достижение голкипера «Даллас Старз» Бена Бишопа, который десять раз подряд обыгрывал «Нью-Джерси Дэвилз».
На первом месте в этой категории — голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск, у него 12 побед кряду в матчах с «Аризоной Койотс».
Следующие матчи «Тампа» проведёт 9 и 10 февраля на выезде с «Нэшвилл Предаторз», а «Детройт» 7 и 10 февраля на выезде встретится с «Флоридой Пантерз».
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