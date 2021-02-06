Кэссиди — об игре «Бостона»: нельзя пропускать первыми в каждом матче и ждать камбэка

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:1).

«Не могу сказать, что это легко — раз за разом одерживать волевую победу. И это не тот сценарий, которого мы хотим придерживаться. Нельзя пропускать первыми в каждом матче и ждать камбэка. С другой стороны, очень важно, что мы так показываем характер. Сегодня мы не показали свой лучший хоккей, но выстояли и нашли возможность остаться в игре.

Если знаете наших ребят, то поймёте: если мы уступаем в счете, в нашей раздевалке не будет никакой паники. Это не происходит как-то искусственно, что вы играете и говорите себе: «Так, нам нужно забить ответный гол». Нет, ты просто не выпадаешь из игры, создаёшь моменты, и победа к тебе приходит. Мы не выключались из матча, а потом вышли вперёд», — приводит слова Кэссиди пресс-служба НХЛ.