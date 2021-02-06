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Патрик Марло вышел на единоличное четвёртое место в истории НХЛ по количеству матчей

Патрик Марло вышел на единоличное четвёртое место в истории НХЛ по количеству матчей
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (5:4 Б).

Это 1732-й матч 41-летнего канадца в НХЛ. По этому показателю он обошёл Рона Фрэнсиса (1731) и вышел на единоличное четвёртое место в истории лиги. Рекорд принадлежит Горди Хоу (1767), второе место занимает Марк Мессье (1756), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (1733).

Марло был выбран в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» уступили в шести матчах «Питтсбург Пингвинз». После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года 37-летний Марло подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб.

41-летний Марло вернётся в «Сан-Хосе» и получит возможность побить рекорд Горди Хоу
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