Жена Овечкина: Саша молился моей умершей маме, чтобы она помогла выиграть Кубок Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его жена Анастасия снялись в документальном фильме под названием «Вера Глаголева. Несломанный свет» — о знаменитой актрисе Вере Глаголевой. Глаголева, мать Анастасии Овечкиной, ушла из жизни 16 августа 2017 года, ей был 61 год.

В частности, Анастасия рассказала, как Овечкин молился её умершей маме во время решающего матча, чтобы она помогла его команде выиграть Кубок Стэнли. «Вашингтон» с Овечкиным в составе выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Жена Овечкина: «Абсолютно убеждена, что мама сейчас за нами присматривает, за всей нашей большой семьёй. Я это чувствую, это чувствуют и сёстры. Как только её не стало, наши мечты осуществились. Через пару месяцев я забеременела, Сашина мечта осуществилась — он выиграл Кубок, к которому шел очень много лет».



Овечкин: «Знаю на 100%, что все мои близкие и родные, которых на тот момент со мной не было, смотрели и радовались моей победе. Нам не удалось отпраздновать вместе, но мы знаем, что она всегда с нами».



Жена Овечкина: «Не знаю, рассказывал ли Саша… Когда шли последние секунды победного матча, была атака у наших ворот. В тот момент мы вели всего в одну шайбу. Если бы нам забили, был бы овертайм. И вот в эти последние секунды он молился и просил своих родственников, которых уже нет с нами, а также мою маму, чтобы они помогли, чтобы эти секунды скорее закончились и можно было уже поднять кубок. Так и произошло».



Овечкин: «Я возил кубок к брату и Вере Витальевне. Это нужно было, потому что знаю, как она болела, как переживала. Для меня и вообще для всей семьи это был важный момент».



Жена Овечкина: «Что Саша ездил к маме на кладбище, я узнала уже после того, как они съездили с папой. По-моему, я узнала об этом даже не от Саши, а от папы. А он мне даже не сказал. Меня это тронуло до глубины души».