Анисин: у нас у каждого на майках — свои фамилии. Не хотелось бы их позорить

Нападающий «Ижстали» Михаил Анисин высказался о положении клуба в турнирной таблице регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Команда располагается на последнем месте, набрав 22 очка в 45 матчах.

«В турнирной таблице уже ничего не изменить. Но мы выходим и стараемся победить в каждом матче. Потому что любая победа — это небольшой шаг вперёд на будущее. У нас у каждого на майках — свои фамилии. Не хотелось бы их позорить. Мы играем за команду, за болельщиков, за свои имена. Когда выходишь на лёд — особая мотивация не нужна», — цитирует Анисина АСН «Тюменская арена».

В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 1 (0+1) очко при шести минутах штрафного времени.