Анисин: у нас у каждого на майках — свои фамилии. Не хотелось бы их позорить
Нападающий «Ижстали» Михаил Анисин высказался о положении клуба в турнирной таблице регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Команда располагается на последнем месте, набрав 22 очка в 45 матчах.
«В турнирной таблице уже ничего не изменить. Но мы выходим и стараемся победить в каждом матче. Потому что любая победа — это небольшой шаг вперёд на будущее. У нас у каждого на майках — свои фамилии. Не хотелось бы их позорить. Мы играем за команду, за болельщиков, за свои имена. Когда выходишь на лёд — особая мотивация не нужна», — цитирует Анисина АСН «Тюменская арена».
В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 1 (0+1) очко при шести минутах штрафного времени.
«Я что-то должен доказывать какому-то Знарку?» Как Анисин со скандалом уходил из «Динамо»
Рассказ в двух частях.
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