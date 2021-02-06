Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс стал советником генменеджера «Каролины»

«Каролина Харрикейнз» на официальном сайте клуба объявила о назначении Джастина Уильямса специальным советником генерального менеджера команды. Таким образом, он будет помогать Дону Уодделлу.

Уильямс завершил игровую карьеру в октябре 2020 года. Он дебютировал в НХЛ в чемпионате-2000/2001 и провёл 19 сезонов. За «ураганов» выступал с 2017 года. В прошедшем сезоне ветеран НХЛ в 20 матчах регулярного чемпионата набрал 11 (8+3) очков, а также забил гол в семи матчах Кубка Стэнли.

Ранее хоккеист завоевал два Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» и один — в форме «Каролины». В НХЛ Уильямс провёл 1264 матча и набрал 797 (320+477) очков при показателе полезности «+110». За умение играть в решающих матчах серий Уильямс вошёл в историю НХЛ под прозвищем Мистер Седьмая Игра.