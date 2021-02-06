Куинн: «Рейнджерс» приобретают кураж, который нужен для успеха в НХЛ
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о прогрессе команды в последних матчах. «Синерубашечники» впервые в сезоне выиграли два матча подряд.
«Чтобы добиваться успеха в этой лиге, нужна хорошая спортивная наглость. Нужен кураж. И, мне кажется, в последних матчах мы это приобретаем», — цитирует Куинна пресс-служба НХЛ.
В последнем матче «синерубашечники» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» (4:2). В составе победителей шайбы забросили Райан Строум (2), Энтони Битето и Павел Бучневич. Нападающий Артемий Панарин сделал три результативные передачи. Вратарь Игорь Шестёркин совершил 31 сейв после 33 бросков. Другой российский голкипер «Рейнджерс», Александр Георгиев, на лёд не выходил.
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