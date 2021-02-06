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Людучин: похоже, Разин готов драться только с теми, кто заведомо слабее его

Людучин: похоже, Разин готов драться только с теми, кто заведомо слабее его
Хоккей / КХЛ 0
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Бывший нападающий клубов КХЛ Роман Людучин ответил на высказывания главного тренера «Северстали» Андрея Разина. Напомним, хоккеист вызвал тренера на бой по правилам MMA.

«Как видим, брошенная мною перчатка быстро долетела до Андрея Разина, но он не принял вызова на бой, съехав на обсуждение моего живота и козни вражеских агентов. Похоже, Андрей Владимирович готов драться только с теми, кто заведомо слабее его. Что ж, это его выбор, ему с этим жить.

Тем, кто видит в моем вызове на бой провокацию, направленную против команды «Северсталь», скажу, что ничего не имею против команды из Череповца. Поздравляю «Северсталь» со вчерашней победой и желаю ребятам навести шороху в плей-офф. Со многими общаюсь и даже вчера после матча мне звонили со словами благодарности, что не побоялся поставить Разина на место», – написал Людучин в телеграм-канале.

Разин — о вызове на бой Людучина: Рома пусть сначала живот свой уберёт, а потом вызывает
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