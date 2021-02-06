«Кингз» забрали Гросеника с драфта отказов «Эдмонтона». Ранее он проделал обратный путь

Голкипер Трой Гросеник продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Кингз», информирует инсайдер Эллиотт Фридман.

«Короли» забрали вратаря с драфта отказов «Эдмонтон Ойлерз». Примечательно, что 31-летний вратарь начинал нынешний сезон в расположении «Кингз». 15 января Гросеник присутствовал в заявке клуба на матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» в качестве бэкапа Джонатана Куика.

Однако после выздоровления второго номера команды Кэлвина Питерсена в «Лос-Анджелесе» отказались от услуг Гросеника, поместив его на драфт отказов, откуда его и забрал «Эдмонтон». В «нефтяниках» Трой провёл ещё два матча в запасе, после чего снова оказался на драфте отказов, откуда его на сей раз забрали в «Кингз».