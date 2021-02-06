Бадюков: «Сент-Луис» — один из худших клубов в большинстве, команде не хватает Тарасенко

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высказался об игре «Сент-Луис Блюз» на старте регулярного чемпионата НХЛ.
«Да, в последних матчах «Блюз» особенно было заметно, насколько команде не хватает травмированного Владимира Тарасенко. «Сент-Луис» — один из худших клубов по игре в большинстве, всего четыре заброшенные шайбы. А вот Тарасенко славится тем, что у него очень хороший бросок.
Но Владимиру совсем не нужно форсировать события. У него уже есть горький опыт, когда он быстро вернулся и получил рецидив. Так что стоит подождать где-то месяц, потому что самые важные матчи еще впереди», — цитирует Бадюкова Матч ТВ.
В прошлом плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в четырёх встречах, в которых очков не набрал при показателе полезности «–1». В Кубке Стэнли нападающий набрал в 74 матчах 49 (33+16) очков при показателе полезности «–12».
- 6 февраля 2021
-
22:14
-
21:55
-
21:05
-
20:55
-
20:35
-
20:18
-
20:15
-
19:34
-
19:15
-
18:50
-
18:10
-
17:45
-
17:20
-
17:00
-
16:49
-
16:35
-
16:18
-
15:32
-
14:45
-
14:00
-
13:50
-
13:28
-
12:53
-
12:40
-
11:58
-
11:32
-
10:45
-
10:37
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:27
-
08:47
-
08:32
-
06:19