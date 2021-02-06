Бадюков: «Сент-Луис» — один из худших клубов в большинстве, команде не хватает Тарасенко

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высказался об игре «Сент-Луис Блюз» на старте регулярного чемпионата НХЛ.

«Да, в последних матчах «Блюз» особенно было заметно, насколько команде не хватает травмированного Владимира Тарасенко. «Сент-Луис» — один из худших клубов по игре в большинстве, всего четыре заброшенные шайбы. А вот Тарасенко славится тем, что у него очень хороший бросок.

Но Владимиру совсем не нужно форсировать события. У него уже есть горький опыт, когда он быстро вернулся и получил рецидив. Так что стоит подождать где-то месяц, потому что самые важные матчи еще впереди», — цитирует Бадюкова Матч ТВ.

В прошлом плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в четырёх встречах, в которых очков не набрал при показателе полезности «–1». В Кубке Стэнли нападающий набрал в 74 матчах 49 (33+16) очков при показателе полезности «–12».