В «Спартаке» рассказали о непростых условиях подготовки к матчу с рижским «Динамо»

Пресс-служба «Спартака» рассказала о подготовке команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо».

«В воскресенье красно-белые проведут в Риге заключительный перед февральским перерывом матч регулярного сезона. Встреча с «Динамо» начнётся в 18:00 мск. В столицу Латвии «Спартак» прилетел в ночь на субботу из Череповца, дорога по воздуху заняла около полутора часов. Команда из аэропорта приехала в отель, где первым делом сдала тест на COVID. В Риге спартаковцы живут в условиях жёсткого ограничения свободы: покидать отель запрещено, а перемещаться внутри можно только в пределах двух этажей, в ресторан и тренажёрный зал. На каждом этаже дежурят секьюрити, и даже в лифте всех сопровождает представитель службы безопасности отеля.



Сегодня во второй половине дня команда отправилась на запланированную тренировку. Её из-за занятости «Арены Рига» под проведение баскетбольного матча сборных Латвии и Германии пришлось проводить на арене в Пеньках в ближнем пригороде, где обычно играют официальные матчи чемпионата МХЛ», — сообщает телеграм-канал московского клуба.