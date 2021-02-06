Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дадонов применил мощный силовой приём, после которого вылетело стекло

Дадонов применил мощный силовой приём, после которого вылетело стекло
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимает «Монреаль Канадиенс». После первого периода счёт равный — 1:1.

В начале матча произошёл любопытный эпизод с участием нападающего хозяев Евгения Дадонова. Уже на первой минуте стартового отрезка российский форвард выполнил мощный силовой приём против защитника «Монреаля» Бена Шьяро, в результате которого вылетело стекло с борта. Матч возобновился после небольшой задержки.

Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

В первом периоде заброшенными шайбами отметились защитник «Канадиенс» Джефф Питри и форвард «Оттавы» Колин Уайт. Обе команды использовали большинство.

Неудача на старте. Семь российских игроков, проваливших начало сезона НХЛ
Они бы хотели забыть начало чемпионата как страшный сон.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021