Дадонов применил мощный силовой приём, после которого вылетело стекло
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимает «Монреаль Канадиенс». После первого периода счёт равный — 1:1.
В начале матча произошёл любопытный эпизод с участием нападающего хозяев Евгения Дадонова. Уже на первой минуте стартового отрезка российский форвард выполнил мощный силовой приём против защитника «Монреаля» Бена Шьяро, в результате которого вылетело стекло с борта. Матч возобновился после небольшой задержки.
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В первом периоде заброшенными шайбами отметились защитник «Канадиенс» Джефф Питри и форвард «Оттавы» Колин Уайт. Обе команды использовали большинство.
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