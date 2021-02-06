Луи Эрикссон проведёт первый матч в нынешнем сезоне. Он самый дорогой форвард «Ванкувера»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Луи Эрикссон примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс».

На утренней раскатке швед тренировался во втором сочетании команды с Бо Хорватом и Таннером Пирсоном. Таким образом, Эрикссон проведёт первый матч в нынешнем сезоне.

В прошедшем сезоне Эрикссон провёл 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (6+7) очков. В плей-офф Луи принял участие в 10 матчах и не набрал ни одного очка. Любопытно, что Луи является самым дорогим нападающим команды. Его контракт со среднегодовой зарплатой $ 6 млн рассчитан до конца сезона-2021/2022. В начале сезона «Ванкувер» поместил игрока на драфт отказов, откуда Эрикссона никто не забрал. Вариантов обмена руководству «косатков» также найти не удалось.