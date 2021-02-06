Александр Радулов получил травму нижней части тела и может не сыграть с «Чикаго»

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс сообщил, что российский нападающий Александр Радулов получил травму нижней части тела и может не сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс». Сегодня, 6 февраля, Радулов не принял участия в тренировке команды.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в восьми матчах регулярки, в которых забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач при показателе полезности "+8" и шести минутах штрафного времени. В среднем Александр проводил на льду 17 минут и 55 секунд.

Ранее стало известно, что Боунесс также принял решение отстранить голкипера Антона Худобина от участия в ближайшем матче команды за нарушение внутреннего распорядка клуба.