Александр Радулов получил травму нижней части тела и может не сыграть с «Чикаго»
Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс сообщил, что российский нападающий Александр Радулов получил травму нижней части тела и может не сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс». Сегодня, 6 февраля, Радулов не принял участия в тренировке команды.
В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в восьми матчах регулярки, в которых забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач при показателе полезности "+8" и шести минутах штрафного времени. В среднем Александр проводил на льду 17 минут и 55 секунд.
Ранее стало известно, что Боунесс также принял решение отстранить голкипера Антона Худобина от участия в ближайшем матче команды за нарушение внутреннего распорядка клуба.
Главный тренер «Далласа» отстранил Антона Худобина от участия в матче с «Чикаго»
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