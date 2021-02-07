«Торонто» разгромил «Ванкувер». Михеев – без очков
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился крупной победой хозяев льда со счётом 5:1.
У «Торонто» отличились Уэйн Симмондс (дубль), Остон Мэттьюс (дубль) и Зак Хайман. Автор единственной шайбы у «Ванкувера» — Бо Хорват.
26-летний российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев вторую игру кряду без результативных действий. Его игровое время составило 14 минут 36 секунд, а показатель полезности – «0».
«Торонто Мэйпл Лифс», набрав 19 очков в 12 играх, является лидером в турнирной таблице Северного дивизиона, а «Ванкувер Кэнакс» (12), потерпев 4-е поражение кряду, на 5-м месте.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Симмондс (Марнер, Райлли) – 04:42' (5x4) 2:0 Мэттьюс (Марнер, Хайман) – 14:04' (5x3) 3:0 Хайман (Марнер, Мэттьюс) – 27:36' (5x5) 4:0 Мэттьюс – 41:28' (5x5) 5:0 Симмондс (Лехтонен, Таварес) – 43:16' (5x5) 5:1 Хорват (Хьюз, Петтерссон) – 57:56' (5x4)
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