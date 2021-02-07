«Торонто» разгромил «Ванкувер». Михеев – без очков

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился крупной победой хозяев льда со счётом 5:1.

У «Торонто» отличились Уэйн Симмондс (дубль), Остон Мэттьюс (дубль) и Зак Хайман. Автор единственной шайбы у «Ванкувера» — Бо Хорват.

26-летний российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев вторую игру кряду без результативных действий. Его игровое время составило 14 минут 36 секунд, а показатель полезности – «0».

«Торонто Мэйпл Лифс», набрав 19 очков в 12 играх, является лидером в турнирной таблице Северного дивизиона, а «Ванкувер Кэнакс» (12), потерпев 4-е поражение кряду, на 5-м месте.