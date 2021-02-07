Экс-защитник «Йокерита» Микко Лехтонен провёл самый результативный матч за карьеру в НХЛ
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился крупной победой хозяев льда со счётом 5:1.
Одним из главных героев матча стал защитник «Торонто» Микко Лехтонен, сделавший две результативные передачи и завершивший матч с показателем полезности "+3". Экс-защитник «Йокерита» провёл самый результативный матч за карьеру в НХЛ, впервые набрав два очка в одном матче. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего защитника 3 (0+3) очка в пяти матчах.
26-летний российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев вторую игру кряду без результативных действий. Его игровое время составило 14 минут 36 секунд, а показатель полезности – «0».
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У Костина есть шансы побороться за место в «Сент-Луисе», а Лехтонена с нетерпением ждут в «Торонто».
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