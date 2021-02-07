Врана включён в список игроков, недоступных для участия в матчах из-за протокола COVID-19

Журналистка Саманта Пелл сообщила, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана включён в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19.

В нынешнем сезоне 24-летний чех принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+3" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем Якуб проводил на льду 15 минут 44 секунды.

Также указано, что в списке по-прежнему находятся российский нападающий Евгений Кузнецов и его соотечественник голкипер Илья Самсонов. Таким образом, все перечисленные игроки пропустят матч с «Филадельфией Флайерз», который состоится 7 февраля. Начало — в 20:00 мск.