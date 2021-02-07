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В ворота «Анахайма» Кутюр забил третий по времени гол в истории «Сан-Хосе» с начала матча

В ворота «Анахайма» Кутюр забил третий по времени гол в истории «Сан-Хосе» с начала матча
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Сан-Хосе Шаркс». В ходе второго периода счёт равный — 1:1.

Статистика Логана Кутюра в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.

Гости открыли счёт уже спустя 11 секунд после стартового вбрасывания — отличился нападающий Логан Кутюр. Канадский форвард забил третий по времени гол в истории «Сан-Хосе» с начала матча. Рекорд был установлен 11 января 2000 года, когда Стефан Матто отпраздновал успех уже на восьмой секунд матча, а 17 октября 2013 года Тайлер Кеннеди отличился через девять секунд после начала встречи.

Посмотреть видео гола Кутюра можно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

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