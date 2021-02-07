Патрик Марло вышел на третье место в истории НХЛ по количеству матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Сан-Хосе Шаркс». В ходе второго периода счёт равный — 1:1.
Для нападающего «Сан-Хосе» Патрика Марло этот матч стал 1733-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на третье место в истории лиги, повторив результат Яромира Ягра. Рекорд принадлежит Горди Хоу (1767), второе место занимает Марк Мессье (1756).
Марло был выбран в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» уступили в шести матчах «Питтсбург Пингвинз». После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб. В ходе минувшего сезона Марло уходил в «Питтсбург Пингвинз», но в межсезонье снова вернулся в «Сан-Хосе».
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