Остон Мэттьюс забил в седьмом матче подряд – первый случай в «Торонто» за последние 27 лет
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:1.
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс оформил дубль, продлив голевую серию до семи матчей. В активе 23-летнего американца стало 14 (10+4) очков в нынешнем сезоне.
До него в последний раз такую голевую серию в составе «Лифс» выдавали Дэйв Андрейчук и Уэндел Кларк в сезоне-1993/1994. Таким образом, Мэттьюс стал первым игроком в «Торонто» за последние 27 лет с голами в семи матчах кряду.
За последние 50 лет более длинные серии в истории клуба только у Джона Андерсона (10 матчей, сезон-1984/1985) и Дэррила Ситтлера (девять, 1977/1978).
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