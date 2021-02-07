Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Остон Мэттьюс забил в седьмом матче подряд – первый случай в «Торонто» за последние 27 лет

Остон Мэттьюс забил в седьмом матче подряд – первый случай в «Торонто» за последние 27 лет
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:1.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс оформил дубль, продлив голевую серию до семи матчей. В активе 23-летнего американца стало 14 (10+4) очков в нынешнем сезоне.

До него в последний раз такую голевую серию в составе «Лифс» выдавали Дэйв Андрейчук и Уэндел Кларк в сезоне-1993/1994. Таким образом, Мэттьюс стал первым игроком в «Торонто» за последние 27 лет с голами в семи матчах кряду.

За последние 50 лет более длинные серии в истории клуба только у Джона Андерсона (10 матчей, сезон-1984/1985) и Дэррила Ситтлера (девять, 1977/1978).

Митчелл Марнер повторил достижение Матса Сундина в «Торонто»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021