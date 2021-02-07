Остон Мэттьюс забил в седьмом матче подряд – первый случай в «Торонто» за последние 27 лет

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:1.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс оформил дубль, продлив голевую серию до семи матчей. В активе 23-летнего американца стало 14 (10+4) очков в нынешнем сезоне.

До него в последний раз такую голевую серию в составе «Лифс» выдавали Дэйв Андрейчук и Уэндел Кларк в сезоне-1993/1994. Таким образом, Мэттьюс стал первым игроком в «Торонто» за последние 27 лет с голами в семи матчах кряду.

За последние 50 лет более длинные серии в истории клуба только у Джона Андерсона (10 матчей, сезон-1984/1985) и Дэррила Ситтлера (девять, 1977/1978).