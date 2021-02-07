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Варламов стал четвёртым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 500 матчей в лиге

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз», победу в которой одержали хозяева льда со счётом 4:3.

Для голкипера «островитян» Семёна Варламова этот матч стал 500-м за карьеру в лиге. 32-летний вратарь стал четвёртым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 500 матчей в лиге. Национальный рекорд принадлежит Николаю Хабибулину (799), второе место занимает Евгений Набоков (697), топ-3 замыкает вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (511).

Главный тренер «островитян» Барри Тротц одержал 849-ю победу в лиге и вышел на третье место в истории, сравнявшись с Кеном Хичкоком. Вторую позицию в списке занимает Джоэль Кенневилль («Флорида Пантерз») – 931 выигранный матч. Рекордсмен – Скотти Боумэн (1244 победы).