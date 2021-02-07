Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Варламов стал четвёртым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 500 матчей в лиге

Варламов стал четвёртым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 500 матчей в лиге
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз», победу в которой одержали хозяева льда со счётом 4:3.

Для голкипера «островитян» Семёна Варламова этот матч стал 500-м за карьеру в лиге. 32-летний вратарь стал четвёртым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 500 матчей в лиге. Национальный рекорд принадлежит Николаю Хабибулину (799), второе место занимает Евгений Набоков (697), топ-3 замыкает вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (511).

Главный тренер «островитян» Барри Тротц одержал 849-ю победу в лиге и вышел на третье место в истории, сравнявшись с Кеном Хичкоком. Вторую позицию в списке занимает Джоэль Кенневилль («Флорида Пантерз») – 931 выигранный матч. Рекордсмен – Скотти Боумэн (1244 победы).

«Малкин играет даже хуже, чем кажется». Он впервые в сезоне забил в равных составах
Малкин впервые в сезоне забил в равных составах, но его игра всё равно остаётся объектом критики.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021