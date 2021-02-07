На ЧМ-2022 начали продавать VIP-билеты, посмотреть финал стоит больше 5 тыс. евро

На чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Финляндии, стартовала продажа билетов категории VIP. Турнир пройдёт в двух городах — Хельсинки и Тампере, а домашним стадионом сборной Финляндии станет новая арена в Тампере, которая вызывает повышенный интерес.
Стоимость VIP-билетов выглядит следующим образом. На матчи сборной Финляндии на предварительном этапе цена стартует от 550 евро, на полуфинал — от 790 евро, финал и матч за бронзу — от 1 290 евро. При этом есть опция смотреть матчи в ресторане Miracle Game, который находится на стадионе в Тампере — там цена на матч финнов на предварительном этапе начинается с 2200 евро, а посмотреть финал может стоить 5160 евро.
«Запросы на билеты пошли очень быстро, мы не успеваем их бронировать. У нас не так много мест, потому что некоторые ложи проданы на других уровнях — они принадлежат спонсорам. Интерес понятен, люди уже устали от карантина», — сказал генеральный секретарь оргкомитета Хейкки Хиетанен.
Цены на обычные билеты должны быть опубликованы осенью 2021 года, они должны быть разделены на пять категорий. Финская федерация хоккея ожидает, что на ЧМ-2022 приедет около полумиллиона гостей.
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