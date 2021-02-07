NY Post: НХЛ может приостановить сезон до завершения вакцинации игроков

Обозреватель издания New York Post Ларри Брукс сообщил, что Национальная хоккейная лига может принять новые меры, если число заболевших коронавирусом и количество отложенных матчей не снизятся.

«Мы живём с противоречивыми предписаниями в каждой сфере нашей жизни. Почему это заведение открыто, а то — закрыто? В случае НХЛ парадоксов тоже много. Лига выпустила предписание, согласно которому игроки в раздевалках должны находиться на расстоянии не менее 1,8 метра. Но какой в этом смысл, если на скамейке запасных они сидят рядом с друг другом и тяжёло дышат?

Среди хоккеистов много заболевших. Источники сообщают, что вакцина от коронавируса будет доступна игрокам через месяц-полтора. Если волны отложенных матчей не замедлятся, а вспышки заболеваний сохранятся, то, возможно, будет обсуждаться приостановка сезона до завершения вакцинации и переходе на расписание 40 матчей для каждой команды», — отметил Брукс.