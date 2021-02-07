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Эберле — о 500 встречах Варламова в НХЛ: это как 1000 матчей для полевых игроков

Эберле — о 500 встречах Варламова в НХЛ: это как 1000 матчей для полевых игроков
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле прокомментировал достижение вратаря «островитян» Семёна Варламова, который провёл 500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Варламов надёжен на протяжении всего сезона. Если вернуться в прошлый год, то он и тогда был действительно хорош. В этом году он уже украл для нас несколько матчей.

500 матчей в карьере – это, на мой взгляд, огромное достижение. Это примерно как 1000 матчей у полевых игроков. Очень рад наблюдать за этим», – цитирует Эберле пресс-служба НХЛ.

32-летний вратарь стал четвёртым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 500 матчей в лиге. Национальный рекорд принадлежит Николаю Хабибулину (799), второе место занимает Евгений Набоков (697), топ-3 замыкает вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (511).

Варламов стал четвёртым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 500 матчей в лиге
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