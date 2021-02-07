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Анисин: четвёртый дивизион Швеции сопоставим с первыми командами ВХЛ

Анисин: четвёртый дивизион Швеции сопоставим с первыми командами ВХЛ
Хоккей / ВХЛ 0
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Нападающий «Ижстали» Михаил Анисин поделился впечатлениями от выступлений в четвёртом по значимости дивизионе шведского хоккея в составе клуба «Гутс».

«Может быть, сделал ошибку, поскольку там из-за той же пандемии возникли проблемы с деньгами — клуб уже не мог потянуть ту зарплату, которую мы прописали в контракте летом. Наверное, надо было решать вопросы в России. Просто в Швеции предложили хорошие условия. Но получилось как получилось.

Уровень лиги? Сопоставим с первыми командами нашей Высшей лиги. В Швеции все катаются, все двигаются. В этом плане я получил хороший международный опыт. Они играют в другой хоккей, во всяком случае в нашей лиге. Не знаю, как обстоит дело в шведской Суперлиге. Они пытаются играть в комбинационный хоккей. Совсем другой по сравнению с тем, во что мы играем в Ижевске. В Швеции более мастеровитый хоккей. И тренировки необычные — было интересно на это посмотреть», — цитируют Анисина «Известия».

«Это воспринималось как шутка, а стало реальностью». Анисин едет в четвёртую лигу Швеции
В «Гутс» рассчитывают, что обладатель Кубка Гагарина-2012 станет лицом клуба и поможет пробиться в третий дивизион.
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