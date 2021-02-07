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Тротц: когда Варламов так хорош, это даёт «Айлендерс» уверенность и стабильность

Тротц: когда Варламов так хорош, это даёт «Айлендерс» уверенность и стабильность
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:3) оценил игру голкипера Семёна Варламова, отразившего 28 бросков.

«Такая игра Варламова внушает уверенность всей команде. Когда не доверяешь своему голкиперу, то действуешь по-другому, ты нерешителен и не агрессивен. Каждая ошибка может завершиться голом. А когда Варламов так хорош, это даёт уверенность и стабильность», — сказал Тротц.

32-летний вратарь стал четвёртым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 500 матчей в лиге. Национальный рекорд принадлежит Николаю Хабибулину (799), второе место занимает Евгений Набоков (697), топ-3 замыкает вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (511).

Варламов: весь день радовался, просто думая о матче. Это большое достижение
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