Годро – пятый в списке левых нападающих в истории НХЛ по скорости достижения 300 передач

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз», победу в которой одержали хозяева льда со счётом 6:4.

Нападающий «Калгари» Джонни Годро набрал 2 (1+1) очка в матче, причём голевая передача стала у американца 300-й в карьере. Он стал 10-м игроком в истории «огоньков» с таким достижением.

Кроме того, Годро стал пятым в списке левых нападающих, быстрее всех в истории НХЛ добиравшихся до этой отметки. Он отдал 300 передач в 475 матчах, быстрее его были только шведский нападающий Матс Нэслунд (470), канадский форвард Пол Кария (469), а также россиянин Александр Овечкин и канадский форвард Люк Робитайл (по 460).