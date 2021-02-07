Гюнцель: «Питтсбургу» нужно начинать набирать очки любыми способами

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель поделился мнением о проигрыше в регулярном чемпионате НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4).

«Не скажу, что мы слишком много думаем о турнирной таблице, но знаем, что нужно начинать набирать очки. В нашем дивизионе трудно их найти. Было очень много равных матчей, поэтому нам нужно набирать очки любым доступным способом. Уже сейчас. В следующей встрече с «Айлендерс» попытаемся получить два очка», – цитирует Гюнцеля пресс-служба НХЛ.

Главный тренер «островитян» Барри Тротц одержал 849-ю победу в лиге и вышел на третье место в истории, сравнявшись с Кеном Хичкоком. Второй в списке — Джоэль Кенневилль («Флорида Пантерз»), у него 931 выигранный матч. Рекордсмен – Скотти Боумэн (1244 победы).