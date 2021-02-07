Гюнцель: «Питтсбургу» нужно начинать набирать очки любыми способами
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель поделился мнением о проигрыше в регулярном чемпионате НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4).
«Не скажу, что мы слишком много думаем о турнирной таблице, но знаем, что нужно начинать набирать очки. В нашем дивизионе трудно их найти. Было очень много равных матчей, поэтому нам нужно набирать очки любым доступным способом. Уже сейчас. В следующей встрече с «Айлендерс» попытаемся получить два очка», – цитирует Гюнцеля пресс-служба НХЛ.
Главный тренер «островитян» Барри Тротц одержал 849-ю победу в лиге и вышел на третье место в истории, сравнявшись с Кеном Хичкоком. Второй в списке — Джоэль Кенневилль («Флорида Пантерз»), у него 931 выигранный матч. Рекордсмен – Скотти Боумэн (1244 победы).
Салливан: несмотря на неудачу, «Питтсбург» сыграл не так уж плохо. Будем извлекать уроки
Рекомендуем вам
- 7 февраля 2021
-
14:59
-
14:26
-
14:15
-
13:42
-
13:15
-
12:40
-
12:15
-
11:46
-
11:30
-
11:14
-
10:55
-
10:16
-
10:00
-
09:35
-
09:13
-
09:01
-
08:52
-
08:44
-
08:15
-
07:34
-
07:18
-
07:07
-
06:55
-
06:20
-
05:42
-
05:26
-
04:41
-
01:32
- 6 февраля 2021
-
23:37
-
23:15
-
23:00
-
22:41
-
22:14
-
21:55
-
21:05
Партнерский контент
Рекомендуем вам