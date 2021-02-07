Назаров: СКА на подъёме, не зря Ротенберга включили в топ-20 влиятельнейших людей в хоккее

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о событиях, происходящих в последнее время в России.
«Страсти на улицах постепенно начинают утихать благодаря нашим правоохранительным органам и их слаженной работе. Лично я, как и любой русский мужик, в свободное время постоянно слежу за хоккеем, смотрю матчи КХЛ по телевизору, обращаю внимание и на наших ребят в НХЛ.
Радует, что набирает обороты СКА. В последнее время у команды пять побед в шести матчах. Мне нравится яркий и атакующий хоккей «армейцев». Это особенно важно, если делать акцент на сборной России, так как СКА всегда был поставщиком кадров в национальную команду нашей страны. Даже на Шведские игры поедут молодые ребята. В одной только вратарской линии сразу два «армейца» — Самонов и Аскаров.
СКА на подъёме, не зря Романа Ротенберга включили в топ-20 влиятельнейших людей в хоккее. Сейчас важно выиграть Шведские игры, так как на двух предыдущих этапах Евротура наша команда оказывалась сильнее соперников. Пандемия всем надоела, будем болеть и переживать за «Красную машину», хоккей вышел на первый план. В очередной раз хочу всем пожелать заниматься спортом и играть в хоккей, а не болтаться по улицам», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 7 февраля 2021
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