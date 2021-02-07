Кузнецов и Самсонов допущены к тренировкам, но не исключены из протокола НХЛ о COVID-19

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Илья Самсонов приступили к тренировкам, сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере». Однако российские хоккеисты ещё не исключены из протокола лиги о COVID-19 и не могут принимать участие в матчах.
Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов 21 января были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Овечкин и Орлов уже вернулись в основной состав.
Вместе с Кузнецовым и Самсоновым в списке также находится форвард «Кэпиталз» Якуб Врана. Таким образом, все перечисленные игроки пропустят матч с «Филадельфией Флайерз», который состоится сегодня, 7 февраля. Начало — в 20:00 мск.
- 7 февраля 2021
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