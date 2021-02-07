Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кузнецов и Самсонов допущены к тренировкам, но не исключены из протокола НХЛ о COVID-19

Кузнецов и Самсонов допущены к тренировкам, но не исключены из протокола НХЛ о COVID-19
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Илья Самсонов приступили к тренировкам, сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере». Однако российские хоккеисты ещё не исключены из протокола лиги о COVID-19 и не могут принимать участие в матчах.

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов 21 января были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Овечкин и Орлов уже вернулись в основной состав.

Вместе с Кузнецовым и Самсоновым в списке также находится форвард «Кэпиталз» Якуб Врана. Таким образом, все перечисленные игроки пропустят матч с «Филадельфией Флайерз», который состоится сегодня, 7 февраля. Начало — в 20:00 мск.

Ещё один россиянин попал в список отстранённых от игр НХЛ по протоколу COVID-19
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021